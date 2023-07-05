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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حزب الوفد

"خارجية الوفد": على المجتمع الدولي تحمل مسئولية انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي

حزب الوفد
حزب الوفد

أدانت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على مواطنين فلسطينيين في مدينة جنين الواقعة بالضفة الغربية.

 

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وذكرت لجنة العلاقات الخارجية أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها ضد الإنسانية باستخدامها القوة المفرطة ضد مدنيين عزل أبرياء على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أدى إلى سقوط 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني في جنين. 

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وأفاد بيان لجنة العلاقات الخارجية في الوفد أن ما تتخذه إسرائيل من استهداف للمدنيين هو ضد كل الاتفاقات والأعراف والقوانين الدولية.

تعطل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 


وأشارت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد إلى أن هذه التصرفات غير المسئولة من جانب إسرائيل من شأنها أن تعطل عملية السلام مع الفلسطينين وتؤجج للصراعات بينهم وتضيع جهود القوى الدولية في هذا الإطار.


وناشدت لجنة العلاقات الخارجية في الوفد المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال من جانب الاحتلال الاسرائيلي والتي تخرق القوانين الدولية باستهداف المدنيين من نساء ورجال وأطفال، كما أنه يتحمل المسئولية فيما يجري الآن على الأراضي المحتلة.

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