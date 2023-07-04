د. عبد السند يمامة: الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة، وعندما يتعرض النظام السياسي لأغراض دعاية انتخابية والتشكيك في شرعية الحكم استنادا علي التشكيك في التعديلات الدستورية التي استفتى عليها الشعب وأصبحت جزءا من الدستور فإن ذلك يعد جريمة أمن دولة



وأشار الدكتور عبد السند يمامة إلى أنه من واجب حزب الوفد أن يترفع ولا يخشى ما يثيره البعض في الداخل والخارج، ويسجل موقفه بشجاعة بدافع الوطنية ليس دفاعا عن شخص رئيس الدولة، وليس دفاعا عن النظام السياسي الذي يمثل نظام الدولة.