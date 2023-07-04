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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

د. عبد السند يمامة: الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة، وعندما يتعرض النظام السياسي لأغراض دعاية انتخابية والتشكيك في شرعية الحكم استنادا علي التشكيك في التعديلات الدستورية التي استفتى عليها الشعب وأصبحت جزءا من الدستور فإن ذلك يعد جريمة أمن دولة

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د. عبدالسند يمامة رئيس الوفد: أعلنت ترشحي لرئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاتي كممثل للحزب أمام القضاء وأي جهة خاصة أو عامة

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الهيئة العليا لحزب الوفد تختار د. عبدالسند يمامة مرشحًا للرئاسة

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د. عبدالسند يمامة مرشحًا لرئاسة الجمهورية


وأشار الدكتور عبد السند يمامة إلى أنه من واجب حزب الوفد أن يترفع ولا يخشى ما يثيره البعض في الداخل والخارج، ويسجل موقفه بشجاعة بدافع الوطنية ليس دفاعا عن شخص رئيس الدولة، وليس دفاعا عن النظام السياسي الذي يمثل نظام الدولة.

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