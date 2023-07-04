بيان عاجل من حزب الوفد عن الانتخابات الرئاسية والعملية الديمقراطية

تقدم حزب الوفد بأحر التحيات والتقدير لجميع المصريين الأوفياء، مؤكدًا أنه يلتزم بدعم الديمقراطية والشفافية في العملية الانتخابية في مصر.

اقرأ أيضًا..

وأكد الحزب في بيان له، الرفض الشديد لأي محاولة للنيل من سمعة الانتخابات المصرية، مؤكدًا أنها تجري بشفافية وفي جو من الديمقراطية والحرية، تحت إشراف قضائي شامل ونؤمن جميعًا بنزاهته وأن جميع المرشحين سيحظون بنفس فرصة المنافسة العادلة في الانتخابات القادمة.

حزب الوفد

وأكد حزب الوفد بما له من تاريخ سياسي عريق رفضه لما أعلنه أحمد طنطاوى مؤخرًا للتعديلات الدستورية 2014 التى وافق عليها الشعب المصري.

ويرى الوفد أن مثل هذه الطريقة بعيدة كل البعد عن المعارضة النزيهة البعيدة عن الانتهازية والتي يرفضها شعب مصر الواعي ويشجب الحزب ادعاءات المعارضة الكاذبة التي ليس لها تاريخ يذكر ومبنية على محاولات للظهور الكاذب الذي يهدم ولا يضيف لبلد اجتاز ثورتين عظيمتين وبدا في خطة بناء وإصلاح تجعله يرفض التقهقر للخلف مع هؤلاء الأشخاص مدعي الحرية والديمقراطية حبرًا على ورق !!.

وأكد حزب الوفد ترحيبه بترشيح أكثر من مرشح للمنافسة على منصب الرئاسة، ويتم ترك الأمر للشعب العظيم للاختيار.

وقال الوفد إنه لا يمكن لأي شخص أو جهة أن تقترن كلامها بدعوة للحرية والديمقراطية، وفي الوقت ذاته تحاول فرض شروط تمنع شخص بعينه من الترشح في الانتخابات التي تجرى وسط إشراف قضائي لا يمكن التشكيك في نزاهته.

وفي الختام، دعا حزب الوفد جميع المصريين إلى المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والإسهام في بناء مستقبل مصر الزاهر، ونأمل أن تتم الانتخابات بشكل سلس وهادئ وفي جو من الديمقراطية والشفافية.