رئيس الوفد يُهنئ السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وجميع أفراد الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.



قال رئيس الوفد في بيان له إنه بعد مرور ١٠ سنوات على هذه الثورة المجيدة تبقي ٣٠ يونيو ثورة ملهمة ونقطة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية، عندما خرج ملايين المصريين رافضين لحكم جماعة الإخوان الذي أثبت فشلًا ذريعًا خلال عام، واستجاب الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي قائد الجيش و وزير الدفاع في ذلك الوقت لإرادة الشعب، ورغم مرور السنوات الماضية تبقى تلك الثورة ذكرى عطرة لوحدة الشعب والجيش في مواجهة جميع الأخطار، كل عام والوطن سالمًا آمنًا مزدهرًا.