البحوث الإسلامية يطلق حملة للرد على تشويه القرآن الكريم

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان: (وإنَّا له لحافظون)، دفاعًا عن كتاب الله ضد كل توجّه متطرف يطعن في المقدسات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا الواقع والعمل على معالجتها في إطارها الشرعي.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة تأتي في ظل الحملة العنصرية الموجهة للمقدسات الإسلامية، الأمر الذي ترتب عليه إيذاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة التعامل المتطرف ضد المصحف الشريف بما لا يليق بمقامه الكريم، مما يدعم ظاهرة العنصرية والتطرف ضد الأديان ويؤجج مشاعر الكراهية والحقد بين أتباع الأديان المختلفة، مضيفًا أن الحملة تستهدف التركيز على واجبنا نحو القرآن الكريم وضرورة الحفاظ عليه، وكيفية مواجهة مثل هذه التوجهات المتطرفة، والرد عليها ردًا إيجابيًا بتربية وتنشئة الأجيال على كتاب الله وأحكامه وقيمه.



فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر، وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحملة يعتمد على الخطاب البسيط والميسر للوصول إلى كل الناس من خلال استحضار نماذج واقعية من القرآن الكريم، وبيان هديه ودعوته المتكررة لإصلاح المجتمع ونشر السلم والطمأنينة بين الناس وإعمار الأرض وكل ما نعاني من غيابه وفقدانه في عصرنا الحالي.

«البحوث الإسلامية» يعلن تنفيذ خطة دعوية وتوعوية

يشارك وعاظ الأزهر الشريف في أداء خطبة عيد الأضحى المبارك في عدد من المساجد والساحات في مختلف أنحاء الجمهورية؛ وذلك انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الدعوي، وما يقوم به من أدوار متعددة عبر قطاعاته المختلفة.

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الخطة الدعوية التي وجَّه بها مجمع البحوث الإسلامية وعاظه بمناسبة هذه الأيام المباركة تستهدف أداء رسالة وواجب مهم يقوم على بثّ روح الأمل والتفاؤل والإيجابية في عيد الأضحَى يوم عيد المسلمين الأكبر، وموسم البِشر والسرور، والفرح والسعادة بفضل الله تعالى وكرمه، الذي يأتي عقب طاعة وموسم بركة وعطاء توجب علينا أن نفرح؛ حيثُ يقول الحقُّ سبحانه: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ».