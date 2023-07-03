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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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النائب طارق تهامي يكشف خطة الإخوان للعودة إلى المشهد السياسى .. فيديو

طارق تهامي، عضو مجلس
طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ

قال طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان 3 يوليو الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع أوقف إشاعة الفوضى والإرهاب واستهداف الجيش، مضيفًا أن ذلك السيناريو كان طبق الأصل لما حدث في 2011.

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ونوه إلى  أنه في 2011 كان هناك تهريبًا للسلاح بكميات كبيرة، وذلك قبيل تمكن الجماعة الإرهابية من الحكم، مشيرًا إلى أن التنظيم السياسي الذي يعمل في السر لا يمكن أن يعمل في الضوء.

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الجندي: "بيان ٣ يوليو كان شهادة ميلاد جديدة لنجاة الوطن من أيدي الإخوان"

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3 يوليو.. من هنا كانت نهاية الإخوان والبداية الجديدة لمصر

 
وذكر أن الإخوان جهزوا كوادرهم دون الإعلان عنها حتى بينهم، واصفا إياه بالتنظيم الإرهابي وليس السياسي، محذرًَا من خططهم للعودة من خلال التسلل إلى النقابات والأحزاب السياسية الكبيرة، والأندية الشعبية والجماهيرية.

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 وطالب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بضرورة اليقظة والانتباه من تكرار سيناريو عام 2013 وإعادة مصر إلى مربع الصفر المتمثل في الفوضى والخراب، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين.

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