ثورة 30 يونيو أعادت الأمن للمواطنين (شاهد)

تحتفل مصر بذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة، و التي خلّصت المصريين من الجماعة الإرهابية التي كادت أن تؤدي بالوطن إلى الهاوية، فتنبه المصريون إلى خطورة الوضع القائم، والتحمت صفوفهم لإزاحة الإرهاب عن حكم البلاد.

وروى عدد من أهالي محافظة الإسكندرية الإنجازات التي شهدتها المحافظة بعد مرور 10 سنوات من ثورة 30 يونيو وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحد المواطنون عبر فضائية "dmc"، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية النور، معقبا :"أخذنا نفسنا" واستعادة الأمان في البلاد من جديد، إلى جانب الازدهار الذي شهدته البلاد مؤخرًا وشبكة الطرق الكبيرة التي سهلت التنقل بين المحافظات وداخل كل محافظة.

وقالت أخرى إن المواطن بدأ يشعر بالأمان عقب ثورة 30 يونيو، مستطردة:" لومكنش حصلت الثورة كنا هنتدمر مكناش بنعرف نمشي بعد الساعة 8 بالليل".

وأضاف مواطن آخر أن من أهم نتائج ثورة 30 يونيو هو الأمان الذي عاد مرة أخرى، وأن الرئيس السيسي قدم الكثير لمصر ومحافظة الإسكندرية شهدت تطورًا كبيرًا في عهده.

وأعرب آخر عن سعادته بثورة 30 يونيو ، قائلا:"في دول كثير مش عايشة واحنا الحمد لله وبفضل ربنا احنا مع الرئيس السيسي عايشين لأنه عمل حاجات كثيرة".

وعن الوضع إذا لم تقم ثورة 30 يونيو، أكدوا أن الضياع والدمار كان مصير مصر، ولم يكن أحد يستطيع أن يشعر بالأمان وما كانت الحياة لتعود إلى طبيعتها مرة أخرى.

واتفق خلال تقرير عرضته فضائية “dmc”، اليوم الأحد، عدد من المواطنين على أن ثورة 30 يونيو أكدت أن أبناء مصر يحبونها ويخافون عليها، موجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

وفي سياق آخر، قدم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك ، كما قدم التهنئة لمواطنى القاهرة والعاملين بها بمناسبة احتفال القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤ .

أكد محافظ القاهرة أن العالم وقف احترامًا عند يوم ٣٠ يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصرى وعبر عن اصراره على اعلاء كلمته فى اختيار مصيره .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الانجازات التى تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفًا أن ما يحدث فى مصر من انجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره ، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.