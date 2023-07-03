"يا حبيبتي يا مصر" كلمة السر.. كواليس إذاعة بيان 3 يوليو (شاهد)

يحتفل المصريين اليوم بذكرى بيان الإنقاذ الذى القاه الفريق عبد الفتاح السيسي، في يوم الثالث من يوليو لعام 2013، والذي نتج عنه انقاذ الدولة من مخطط الجماعة الإرهابية التى كانت تخطط لهدم الدولة.

وكشف إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، كواليس إذاعة بيان الثالث من يوليو الذي ألقاه السيسي.

وقال الصياد إنهم كانوا يتابعون الوضع قبل قيام ثورة 30 يونيو وكان لديهم صورة متكاملة، وكانوا يعملون على عرض الراأي والرأي الآخر، وفقا للالتزام المهني.

وأشار إلى أنهم نقلوا التجمعات الجماهيرية في 30 يونيو، وكانت صورة رائعة، موضحا أن كواليس عرض بيان 3 يوليو بدأت منذ الصباح حيث كان لديهم معلومات أن هناك اجتماع القوى الوطنية بقصر القبة وسيكون هناك بيان يلقيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح السيسي.

واستطرد الصياد:"كنا عبارة عن فرق، كل فريق يعرف مهمته جيدًا، سواء داخل ماسبيرو أو خارجه، وكان هناك تنسيق كامل مع قطاعات البرامج فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتخصصة والقطاع الإقليمى وقطاع الأخبار، الذى كان يقود الأمر كله".

أغنية يا حبيبتي يا مصر كلمة السر في بيان 3 يوليو

وواصل الصياد أنه كان لديهم خطة واضحة أنه سيكون هناك بث موحد للقنوات لعرض البيان سواء أتم نقله مباشرة أو مسجل، معلقا: "كنا متوقعين أي مفاجآت قد تحدث ولكن كان عندنا صبر، واستطعنا أن نعبر هذه الفترة"، مستطردا:"يوم ٣ يوليو كان يجرى التحضير لاجتماع فى قصر القبة، وكان أولادنا هناك يصورون، لكن لم يكن يعلم أحد هل سيذاع على الهواء أم سيجرى تسجيله، وكنا نعلم أنه سيصدر بيان.. فوضعنا خطة فى حال الإذاعة على الهواء وخطة أخرى فى حال التسجيل".

وأوضح الصياد أنه :" فى الساعة ٨ مساء بدأت الصورة تتضح، وعلمنا أن الموضوع سيكون مسجلًا، فأعطيت تعليماتى للزميلة صفاء حجازى فى استديو ١١، واتفقت مع كل القطاعات على أن كلمة السر كانت أغنية (يا حبيبتى يا مصر).. أول ما تشوفوها على القناة الأولى سيجرى ضم جميع القنوات ويذاع البيان".

وأكمل :" فى الثامنة والنصف مساء ذلك اليوم تلقيت اتصالًا هاتفيًا من اللواء محسن عبدالنبى، مدير الشئون المعنوية وقتها، وأخبرنى بأن شريط البيان فى الطريق، فاتخذنا كل الاحتياطات اللازمة، وكنت أتحرك بين الاستديو ومكتبى ومكتب رئيس الاتحاد.. كلنا نزلنا الاستديو، وحينما جاء الشريط دخل مباشرة للاستوديو، والمخرج أعطى إشارة لأغنية يا حبيبتى يا مصر".

وتابع خلال تصريحاته ببرنامج "ًصباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أنه في هذا تلوقت جرى ضم كل قنوات التليفزيون المصرى مع القنوات العربية، مع مقدمة للإعلامى عمرو الشناوى، ثم أذيع البيان على الهواء، وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسى ليعلن تعطيل الدستور بشكل مؤقت والاتفاق على خريطة الطريق فى المستقبل.