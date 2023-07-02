ماسك يسقط في فخ القرارات المتضاربة.. "تويتر" تصعد إلى الهاوية

تعديلات جديدة أجريها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك مالك شركة " تويتر" على موقع التدوينات الصغيرة، ومع كل إجراء جديد تقوم الدنيا ولا تقعد، فمنذ استحواذ ماسك على " Twitter"، وهناك الكثير من القرارات أضرت بالمؤسسة وأدت إلى انهيار قيمتها.

وأعلن إيلون ماسك، أمس أن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قد وضع حدا مؤقتا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم.

وأوضح ماسك في تغريدة على حسابه بتويتر، أمس السبت، أن الحسابات التي لم يتم التحقق منها "غير موثقة" يمكنها قراءة ما يصل إلى 600 منشور في اليوم.

إيلون ماسك

الحسابات الموثقة

وأشار إلى أن الحسابات التي تم التحقق منها "موثقة بعلامة زرقاء" تم رفع الحد الأقصى لها ويمكنها الوصول إلى 6 آلاف منشور في اليوم، في حين أن الحسابات الحديثة التي لم يتم التحقق منها يمكنها فقط مشاهدة 300 منشور في اليوم.

تعديلات تويتر

وتفاجئ مستخدمي تويتر، بعدم قدرتهم على فتح حساباتهم على تويتر، وأنه يتعين عليهم تسجيل الدخول لعرض المحتوى، وعلق مالك تويتر" أن هذه الخطوة إجراء طارئ مؤقت".

إيلون ماسك

تويتر قبل استحواذ ماسك

كان مستخدمو "تويتر"، يمكنهم الحصول على شارة التحقق"العلامة الزرقاء" مجانًا، ولم يكن جمهور تويتر، على دراية بمشاكل الطائر الأزرق.

ماسك يشتري تويتر بـ 44 مليار دولار

استحوذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على الشركة العام الماضي مقابل 44 مليار دولار بعد الكثير من الجدل حول الصفقة، وانتقد الإدارة السابقة، وقال إنه لا يريد أن تصبح المنصة غرفة لترديد الصدى.

قرارت مالك تويتر الجديد

قرر ماسك بعد فترة وجيزة من شرائه تويتر، خفض القوة العاملة من أقل من 8000 موظف إلى حوالي 1500.

وقال في مقابلة مع "بي بي سي"، إن تقليص عدد العاملين لم يكن سهلا، وتضمنت عمليات التسريح المهندسين، وظهرت مخاوف بشأن استقرار المنصة.

ووأعلن ماسك أنه يتعين على معظم المستخدمين دفع رسوم اشتراك تبدأ من 8 دولارات شهريا للحصول على العلامة الزرقاء وتوثيق الحساب.

ولدى بعض الحسابات رفيعة المستوى شارة تحقق على الرغم من عدم دفع مقابل مادي، وهناك من فقد الشارة الزرقاء مؤقتا الخاصة بحساباتهم في أبريل الماضي

وانخفض سعر تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك، إلى ثلث المبلغ الذي اشتراه به، وحدد خبراء قيمة تويتر الحالية بحوالي 15 مليار دولار، أي ما يقرب من 33 ٪ من 44 مليار دولار دفعها إيلون ماسك لشرائه في أكتوبر.