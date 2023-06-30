إيلون ماسك يسخر من قرار زيلينسكي بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا

اكتفي رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، برمز تعبيري لوجه يرتدي نظارة مفردة في تعليقة على قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلغاء الانتخابات في أوكرانيا، وفق روسيا اليوم.

هكذا كان رد فعل ماسك على نبأ رفض زيلينسكي إجراء انتخابات في أوكرانيا حتى انتهاء العمليات القتالية، وهو ما يعني عمليا أن زيلينسكي مدد فترة ولايته، بقراره هذا، كرئيس للدولة إلى أجل غير مسمى.

ومن المحتمل أن ماسك يدعو الجميع بهذه الطريقة إلى إيلاء اهتمام شديد بقرار زيلينسكي.