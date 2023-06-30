الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

إيلون ماسك يسخر من قرار زيلينسكي بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

اكتفي رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، برمز تعبيري لوجه يرتدي نظارة مفردة  في تعليقة على قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلغاء الانتخابات في أوكرانيا، وفق روسيا اليوم.

هكذا كان رد فعل ماسك على نبأ رفض زيلينسكي إجراء انتخابات في أوكرانيا حتى انتهاء العمليات القتالية، وهو ما يعني عمليا أن زيلينسكي مدد فترة ولايته، بقراره هذا، كرئيس للدولة إلى أجل غير مسمى.

ومن المحتمل أن ماسك يدعو الجميع بهذه الطريقة إلى إيلاء اهتمام شديد بقرار زيلينسكي. 

الجريدة الورقية