إيلون ماسك: متطلبات تسجيل الدخول إلى تويتر إجراء مؤقت

يدعي إيلون ماسك Elon Musk أن متطلبات تسجيل الدخول الجديدة إلى تويتر Twitter هي استجابة "مؤقتة" لبرامج كاشط البيانات.

قال مهندس على موقع تويتر إن التغيير سينعكس "في المستقبل القريب".

في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الجمعة، بدأ مستخدمو الإنترنت في ملاحظة أن Twitter لم يعد يسمح للأشخاص بمشاهدة التغريدات إذا لم يكونوا مسجلين في الخدمة.

في ذلك الوقت، كان من الصعب معرفة ما إذا كان التغيير ناتجًا عن خطأ فني أو قرار متعمد من قبل قيادة الشركة. لكن في وقت لاحق من اليوم، تناول إيلون ماسك القضية.

تسجيل الدخول شرط مؤقت على تويتر

وزعم في تغريدة "إجراء طارئ مؤقت". "كنا نتعرض لنهب البيانات إلى حد كبير مما أدى إلى تدهور الخدمة للمستخدمين العاديين!" شارك إيلون ماسك في وقت لاحق المزيد من السياق.

قال، في رد على تغريدة من الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سويني، أعرب عن أسفه لحالة "الانهيار المتزايد" لحالة إنترنت.

في تغريدة منفصلة، رصدها موقع Mashable، قال مهندس تويتر أكويل مقداد إن الشركة ستعيد تمكين الوصول دون تسجيل الخروج "في المستقبل القريب".

بالطبع، بدون مزيد من المعلومات، من الصعب معرفة ما إذا كان مستخدمو Twitter يعانون من خدمة متدهورة بسبب كاشطات البيانات التي يزعم إيلون ماسك أنها تستهدف النظام الأساسي بقوة.

لا يوجد فريق في Twitter لم يمسه خفض التكاليف من قبل إيلون ماسك.

في الواقع، شهدت المجموعة المسؤولة عن الحفاظ على استقرار خوادم تويتر نصيبها العادل من تسريح العمال وحالات مغادرة الشخصيات البارزة.

في يونيو، لم تدفع الشركة أيضًا عقد Google Cloud لعدة أشهر.