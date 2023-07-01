"الزراعة" تعلن حصيلة المجازر الحكومية في عيد الأضحى

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن المجازر الحكومية استقبلت خلال أيام العيد الأربعة، حوالى 24 ألفًا و640 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تم ذبحها جميعًا تحت الإشراف البيطرى الكامل، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

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يأتى ذلك ضمن متابعة غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خصوصًا خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أى شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامى للوزارة، إن إجمالى عدد المذبوحات من الأضاحى بالمجازر الحكومية فى اليوم الرابع والأخير لعيد الأضحى وثالث أيام التشريق، بلغت حوالى 2158 أضحية، لافتًا إلى أن كل المجازر الحكومية قدمتْ جميع خدماتها بالمجان للمواطنين خلال العيد.

أضاف الأعرج أن إجمالى عدد الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعى، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالى 355 استفسارًا، فضلًا عن 143 شكوى، وتلقت الغرفة اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى 83 استفسارًا، و43 شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة فى الغرفة.

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أشار المنسق الإعلامى للوزارة، إلى أن كل الأجهزة الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل العمل فى رابع أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، باستمرار العمل ومتابعته، وإلغاء الإجازات والراحات والعمل بنظام النوبتجيات، حتى لا تتأثر الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، والتواصل مع المزارعين.

أضاف أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: "الحيوان بالجيزة والمحافظات، فضلًا عن حديقتى الأسماك والأورمان، استقبلت خلال أيام العيد أكثر من 250 ألف زائر، لقضاء عطلة العيد".

فيما يتعلق بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، أصدر المعمل اليوم 500 شهادة بنتائج فحص متبقيات المبيدات، الميكروبيولوجى وبقايا العقاقير البيطرية للمنتجات الزراعية والغذائية المختلفة، مع الاستمرار فى استقبال العينات من العملاء.

فى سياق متصل، واصلت اليوم، محطة إعداد التقاوى بـ"سخا" أعمال الإعداد والغربلة وإزالة الزغب، وذلك فى إطار التجهيز لتقاوى المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير التقاوى المعتمدة والجيدة للمزارعين، ذات إنتاجية عالية، بأسعار مناسبة.

تواصل أيضًا القطاعات الخدمية التابعة للوزارة العمل خلال إجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع مكافحة وحصر العفن البنى فى البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة فى المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال إجازة العيد، فضلًا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدى على الرقعة الزراعية، وإزالة أى حالة بناء عليها.

تستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الإجازة، على أرقام الخط الساخن: 15500، و19561، من الساعه 10 صباحًا وحتى 4 مساءً، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب 01111866710.