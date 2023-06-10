كيلو اللحوم البلدي بـ 225 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ موسم عيد الأضحى واحد من المواسم التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل الوزارة في أكثر من محور، مثل توفير السلع والمنتجات، والاستعداد من خلال عمليات التفتيش والضبطيات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية التي تقوم بجهد كبير جدا في هذا الأمر، وتكثيف تواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

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تعظيم التواجد في هذه الفترة الراهنة استعدادًا لموسم عيد الأضحى

وأضاف "القرش"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في هذه المحاور تم تكثيف الجهود وتعظيم التواجد في هذه الفترة استعدادا لموسم عيد الأضحى، وبالنسبة لتوفر السلع ومنافذ الوزارة، فإن لدينا أكثر من 243 منفذا تغطي الجمهورية بالكامل، وهناك مجموعة أخرى من الشوادر التي تم فتحها، وهي مبادرة خير مزارعنا لأهالينا".

معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي

وتابع معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ هناك فرصة كبيرة كي يجد المواطن كل احتياجاته من خلال هذه الشوادر، وكان آخر الشواد التي تم فتحها في معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي، إذ جرت تنظيم معرض كبير لخير مزارعنا لأهالينا موجود فيها كميات مضاعفة من اللحوم، ويبدأ ضخ اللحوم بـ225 جنيهًا، وكل احتياجات البيوت موجودة داخل هذه المبادرة والمنافذة، كما وجه كل العاملين على المنافذ بضرورة عرض وطرح كميات إضافية ومخزونات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين.