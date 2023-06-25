لحوم الضآن بـ250 والبلدي بـ225 جنيهًا.. بشرى سارة من الزراعة

جهود كبيرة تقوم بها وزارة الزراعة، من أجل توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وتعمل الوزراة على توفير عدد من المراكز الثابتة والمتحركة بالمحافظات المصرية، لتوفير احتياجات المصريين خلال الفترة المقبلة.

الزراعة توفر اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة

وأعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام المنافذ، عن طرح اللحوم بأسعار داخل المنافذ أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 إلى 40%، وذلك لعدم وجود وسطاء أو تجار، وتوفر الوزارة 245 مركزا ثابتا داخل كافة المحافظات، وتستهدف ايضًا الوصول إلى 3300 منفذ بنهاية العام الحالي، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

أسعار اللحوم من وزارة الزراعة

وأوضح أن أسعار المنافذ داخل كافة المحافظات ثابتة ولا تتغير، وتضم ما يقارب عن 220 سلعة، بأسعار أقل من الخارج بكثير، وتوفر اللحوم البلدي بـ 225 جنيها، واللحوم الضأن بـ 250 جنيها، والكبدة بـ 230 جنيها، مشددًا على أنه يتم توفير البطاطس الحمراء بـ 3 جنيهات، عكس الأسعار في الخارج.

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وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكل منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي معًا لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، كما وجه وزير الزراعة بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذًا و32 متحركًا بالإضافة إلى المعارض الكبرى، لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الإنتاح.

استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية

وشددت وزارة الزراعة على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، بأسعار مخفضة تنافسية، لمحارب الغلاء وتحقيق توازن في الأسعار بالأسواق، ‏وبجودة عالية، سواء من منتحات الألبان واللحوم والدواجن.

وحول أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، موضحا: "اللحوم البلدي بـ 225 جنيها، والضأن 250 جنيها، وسعر اللحم القائم بـ120 جنيها للجاموسي، و155 جنيها لكيلو الضأن القائم، وبالنسبة للدواجن، فإن لدينا دواجن مذبوحة ودواجن مبردة موجودة في كل منافذنا، ولا يوجد فارق في الجودة بين منتجات منافذ وزارة الزراعة ومنتجات السوق، بل إن الجودة لدينا أفضل، لأن اللحوم بلدي ومرباة في مزارع الإنتاج الحيواني التي نمتلكها، وهي لحم بلدي مصري بنسبة 100%، وهناك رقابة كبيرة على المنافذ والجزارين".