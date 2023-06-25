استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى.. فيديو

أكد المستشار سعيد صالح ، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة مستعدة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى توفير السلع الغذائية واللحوم بجميع المنافذ.

وأوضح أن وزارة الزراعة، تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة، ولديها الآن 245 منفذ توزيع ثابتا للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الطب البيطري، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 32 مركزا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تنتشر في الشوارع الرئيسة ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع المحافظين.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية تصل لـ220 سلعة قبل عيد الأضحى

وأضاف أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية تصل لـ220 سلعة قبل عيد الأضحى، لافتًا إلى أن كل السلع بمنافذ الوزارة تقل عن مثيلتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20% إلى 30% و40% في بعض السلع، كما أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضخ كميات إضافية يوميا، بحيث تكون بجودة عالية.

وتابع: "كل ذلك يتم تحت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، التي أطلقها وزير الزراعة منذ نحو سنتين، ونطرح كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن مثل اللحوم والأرز والزيوت والجبن، والمواطن يمكنه شراء كل الكميات التي يحتاجها، وبالأمس بعنا 5 كيلو سلع لكل مواطن بحد أقصى، وإن وقف أمام منافذنا الشعب المصري كله هنبيع لكل مواطن 5 كيلو سلع.. لا تقلقوا يا مصريين، الخير جاي كتير جدا".

أسعار اللحوم في منافذ وزراة الزراعة قبل عيد الأضحى

وحول أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، موضحا: "اللحوم البلدي بـ 225 جنيها، والضأن 250 جنيها، وسعر اللحم القائم بـ120 جنيها للجاموسي، و155 جنيها لكيلو الضأن القائم، وبالنسبة للدواجن، فإن لدينا دواجن مذبوحة ودواجن مبردة موجودة في كل منافذنا، ولا يوجد فارق في الجودة بين منتجات منافذ وزارة الزراعة ومنتجات السوق، بل إن الجودة لدينا أفضل، لأن اللحوم بلدي ومرباة في مزارع الإنتاج الحيواني التي نمتلكها، وهي لحم بلدي مصري بنسبة 100%، وهناك رقابة كبيرة على المنافذ والجزارين".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.