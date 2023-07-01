السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الكهرباء: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر أصبحت مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، ومركزًا مهما جدا للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

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مبادرة حياة كريمة حققت نقلة نوعية ضخمة في البنية التحتية 

وأضاف “حمزة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة “الاولى” أن مبادرة حياة كريمة تؤكد دائما وأبدا على تحقيق نقلة نوعية ضخمة في البنية التحتية منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما جعل هناك رؤى سياسية واضحة ومعتمدة على التخطيط السليم.

دول كثيرة لديها تحديات كبيرة في ملف الطاقة

وتابع أن تنفيذ هذه المخططات والرؤى لم يكن أمرًا سهلًا، هناك دول كثيرة لديها تحديات كبيرة في ملف الطاقة، نتحدث عن دول كبيرة، وهذا الأمر ليس لدينا.

وتابع المتحدث باسم الكهرباء، قائلا: “التحديات المالية كانت كبيرة، ولم تكن ثقة المستثمر في الواقع المصري في أفضل حالاتها" مؤكدًا أن محطات سيمنز الألمانية، وثقت في التخطيط السليم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هناك اجتماعات شبه أسبوعية أو يومية لتنفيذ محطاتها الثلاثة الكهربائية في غضون سنتين ونصف السنة، مع العلم أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 أو 6 سنوات".

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