وفاة فؤاد شرف الدين.. أصيب بورم في الرأس وشارك بأعمال مصرية

رحل عن عالمنا فؤاد شرف الدين مخرج وممثل ومؤلف لبناني، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، عقب خضوعه لعملية جراحية في الرأس وصراع مع المرض، وسيوارى الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر غدًا الأربعاء.

النجم الراحل فؤاد شرف الدين

وفاة شرف الدين بعد صراع مع المرض

ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان‏، المؤلف فؤاد شرف الدين عبر صفحتها في الموقع الأشهر فيسبوك، وكتبت:"رحل عن عالمنا منذ قليل النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون، حيث كان يعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه.. وكان الكابتن حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصًا أن كل من يعرفه يعلم تمامًا مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن".

وقدمت النقابة التعازي لابنته جمانة قائلة:" رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته، لا سيما ابنته الممثلة جمانة، التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة تواجده بالمستشفى".

وأوضحت سبب دخول المؤلف الراحل المستشفى أن النجم الكبير كان قبل فترة بسيطة دخل إلى المستشفى بسبب بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء، بعدها انتكست صحته وتبين أنه يعاني من ورم حميد في الرأس وخضع لعملية استئصال وقبل دخوله إلى غرفة العمليات كانت معنوياته عالية جداً، وبعد العملية تماثل للشفاء وغادر إلى منزله إلا أن حالته ساءت فجأة وفقد الكثير من دمه وتم ادخاله مجدداً إلى المستشفى حيث تم التبرع له بالدم، وكان من المقرر أن يخضع غداً لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته.

النجم الراحل فؤاد شرف الدين

أعمال فؤاد شرف الدين المصرية

وشارك الفنان فؤاد شرف الدين في عدد من الأعمال المصرية المميزة، ليترك بصمة في السينما والدراما المصرية، وفيما يلي نقدم لك أبرز أعماله المصرية:

مسلسل الدالي

وظهر الفنان الراحل فؤاد شرف الدين كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل الدالي عام 2008 مع مجموعة من أكبر النجوم أبرزهم: نور الشريف، سوسن بدر، عزت أبو عوف، صلاح رشوان، سعيد طرابيك، دينا فؤاد، محمود الجندي.

مسلسل ملكة في المنفى

جمع مسلسل "ملكة في المنفى" عام 2010 أشهر الفنانين، أبرزهم: نادية الجندي، محمود قابيل، كمال أبو رية، عايدة عبد العزيز، ليلى طاهر، شريف سلامة، عبد الرحمن أبو زهرة، سمير صبري، وفاء سالم، وفؤاد شرف الدين في دور "ادوين".

مسلسل خطوط حمراء

قدم المخرج أحمد شفيق مسلسل "خطوط حمراء" عام 2012، وشارك فيه مجموعة من النجوم مع المؤلف الراحل فؤاد شرف الدين، أبرزهم: أحمد السقا، رانيا يوسف، منذر ريحانة، محمد إمام، أحمد رزق، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، أروى جودة، فادية عبدالغني، مصطفى درويش.

مسلسل الأب الروحي

شارك "شرف الدين" في مسلسل الأب الروحي عام 2017، ليظهر بشخصية "سراج" كضيف شرف، والعمل بطولة: محمود حميده، سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، أحمد فلوكس، ميرهان حسين، عايدة رياض، عمر الشناوي، محمد عادل.

فيلم حرب كرموز

جسد فؤاد شرف الدين دور "الجنرال آدم فرانك" عام 2018 في فيلم حرب كرموز، مع أمير كرارة، محمود حميدة، أحمد السقا، غادة عبد الرازق، روجينا، محمود البزاوي، سكوت أدكنز، محمد علي رزق.