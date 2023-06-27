غرف عمليات كهرباء على مستوى الجمهورية خلال العيد

استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لعيد الأضحى المبارك، بتأمين التغذية الكهربائية والعمل على عدم انقطاع التيار.



وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

كشف حمزة أنه تقرر وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى، وتوفير ماكينات ديزل، وذلك بالتنسيق مع المحليات.



وأضاف حمزة أن هناك تنسيق مع شرطة الكهرباء؛ لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، كما أن هناك فريقًا من الفنيين فى حالة استعداد حال حدوث أى أعطال فنية خاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.



وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشبكة الكهربائية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء بالكامل، موكدا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائى منذ عام 2015 نتيجة وجود احتياطى يومى يصل لنصف احتياجات المواطنين.

وأضاف حمزة، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121.

كما تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية، وغرف فرعية بشركات التوزيع، على مدار 24 ساعة خلال العيد، وتكون مهمة هذه الغرف، وفقا لما يلي:

1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم؛ لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ، وسرعة إعادة التيار للمواطنين.

2- تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

3- فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات، مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية.

4- استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم.