محافظ الإسماعيلية: توريد 84% من القمح المستهدف

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح يوم الاثنين الموافق 26 من يونيو الجاري، بلغت ٣٢٢٦٢.٤٢٨ طنًا من القمح المحلي، والتي تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك خارج المحافظة بصوامع الحسينية، صوامع الصالحية، وصوامع أبوحماد.

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٣ ألف و٢٧ فدانًا و١٣ قيراطًا، منهم ٥٨٢ فدانًا و٢١ قيراطًا مساحات قزمية من واحد قيراط وحتى ٦ قراريط تعتبر للاستهلاك المنزلي ولم يتم توريدها، بالإضافة إلى مساحة ٤٧٠٠ فدانًا متأثرة بالملوحة بمستهدف توريد ٦ إردب للفدان بمعدل (٤٢٣٠ طنًا و٣٠٠ كجم) وبذلك تكون المساحة المتبقية(٢٧٧٤٤ فدانًا و١٢ قيراطًا) تعطي إنتاجية ٨ إردب للفدان بمعدل (٣٣٢٩٣طن و٤٠٠ كجم).

وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام القموح المحلية خلال موسم ٢٠٢٣ الحالي يتم يتابعه محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

كما أوضح مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية إنه تم ضبط ٢٨.٩٩٥ طنًا قبل التصرف فيهم وتم تحرير ٣ محاضر وتوريد الكمية المضبوطة للصوامع بالمحافظة.

وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٣، ليصبح سعر توريد الإردب ١٥٠٠ جنيهًا بدلًا من سعر ١٢٥٠ جنيهًا وقد لقى هذا القرار رضاء مزارعي القمح بالإسماعيلية.