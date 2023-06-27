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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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تأشيرة حج وعمرة من الرسول كل يوم.. فيديو

الحج
الحج

 كشف الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، عن هدية من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يتمكن من أداء الحج والعمرة، تجعلهم يأخذون نفس الأجر.

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 وقال إن كل من لم يحالفه التوفيق فى الحج أو العمرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، سيجعلك تفوز بهذا الأجر وأنت فى منزل، موضحًا: “كل ما عليك كل يوم إنك تصلى الفجر حاضر فى جماعة ثم أجلس فى المكان اللى صليت فيه وأدعو الله أو أذكر الله، ربنا يكتب له أجر حج وعمرة تامة”.

 واستشهد بالحديث النبوي الشريف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة".

 زيادة أعداد ضيوف الرحمن:

 أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن عدد حجاج بيت الله الحرام بلغ 1,845,045 ضيفًا من أكثر من 150 دولة حول العالم، مضيفًا أن الحجاج أدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

 ويجري إعداد موسم الحج في المملكة العربية السعودية بدقة واهتمام كبير لضمان توفير كل الخدمات اللازمة للحجاج وتسهيل أداء مراسم الحج، ولهذا العام، وجرى استقبال أكثر من 1.8 مليون حاج من مختلف أنحاء العالم، وجرى توفير كل الخدمات الإسلامية والصحية والأمنية اللازمة لهم.

 وتتضمن الخدمات التي جرى توفيرها للحجاج الإسكان والتغذية والرعاية الطبية والنقل والأمن والسلامة، وكذلك المرافق الدينية مثل المساجد، وكذلك الحمامات والمطابخ والمستشفيات والمراكز الاستشارية، وقد تم تطوير هذه الخدمات لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير أفضل وأكثر راحة وأمانًا لهم.

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