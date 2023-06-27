يوم عرفة.. وافقت حجة الوداع 9 مارس من عام 632 ميلادية فى يوم عرفة من جبل الرحمة، حيث نزلت فيها آيات "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً"، حيث كانت في 9 من شهر ذي الحجة سنة 10 هجرية.

يوم عرفة .. حجة الوداع

حجة الوداع تعد أول وآخر حجة حجها الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة الوداع التي شملت قيمًا دينية وأخلاقية عدة.

سميت حجة الوداع بهذا الاسم لأن النبي ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها.

العيد

قال ابن القيم فى زاد المعاد: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع سنة عشر.

وقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله: أن النبى صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق ثلاثاً وستين بدنة جاء على من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها.

يوم عرفة.. وصايا الرسول في خطبة الوداع

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وجاء نص الخطبة التي ضمت وصايا الرسول في خطبة الوداع وألقاها يوم عرفة: "أيها الناس، اسمعوا مني أبيِّن لكم، فإني لا أدري لعلِّي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في مَوقفي هذا، أيها الناس، إن دماءكم، وأموالَكم، حرامٌ عليكم إلى أن تَلقَوْا ربَّكم، كحرمةِ يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغتُ، اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة، فليؤدِّها إلى من ائتمنه عليها".

وصايا النبي يوم عرفة

وجاءت وصايا الرسول في خطبة الوداع يوم عرفة : "إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربًا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث، وإن مآثر الجاهلية -يَعني أعمالها- موضوعة، غيرَ السِّدانة والسقاية، والعَمْد قَوَدٌ – يَعني: القتل العمد قصاص - وشِبْهُ العَمد ما قُتِلَ بالعصا والحَجَر، وفيه مائة بعير، فمن زاد، فهو من أهل الجاهلية"، مردفا الرسول الكريم أيها الناس، إنَّ الشيطان قد يئسَ أن يُعبدَ في أرضكم، ولكنه قد رضي أن يُطاعَ فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.. أيها الناس، إن النسيء زيادةٌ في الكفر، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدةَ الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعةٌ حُرم: ثَلاثٌ متواليات، وواحدٌ فرد، ألا هل بلَّغت، اللهم فاشهد".

عيد الاضحى

يوم عرفة ... خطبة الوداع

استكمل النبي الوصايا خلال خطبة الوداع التي ألقاها على جبل عرفات يوم عرفة قائلاً: "أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقًّا، ولكم عليهن حقٌّ، ألا يُوطِئنَ فُرُشَكم غيرَكم، ولا يُدخِلنَ أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتِينَ بفاحشةٍ، فإذا فعلنَ ذلك، فإنَّ الله أذِنَ لكم أن تَهجروهُنَّ في المضاجع، وتَضربوهُنَّ ضربًا غير مُبَرِّحٍ، فإن انتهينَ وأطعنكم، فعليكم رزقهُنَّ وكِسوتهُنَّ بالمعروف، وإنما النساء عوانٍ عندكم - يَعني أسيرات - ولا يَملكنَ لأنفسهِنَّ شيئًا، أخذتموهُنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجَهنَّ بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهنَّ خيرًا، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد".

يوم عرفة.. وصايا خطبة الوداع

وتابع الرسول خلال الوصايا في خطبة الوداع يوم عرفة : "أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يَحلُّ لامرئٍ مالُ أخيه إلا عن طيب نفسٍ منه، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، فلا ترجعوا بعدي كفَّارًا يَضرب بعضُكم رقابَ بعض، فإني قد تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده؛ كتاب الله، أيها الناس، إن ربَّكم واحدٌ، وإن أباكم واحد، كلكم لآدمَ، وآدمُ من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عَجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد".

وأضاف: "أيها الناس، إنَّ الله قد قسم لكلِّ وارثٍ نصيبَه من الميراث، ولا تَجوز لوارثٍ وصيَّةٌ، ولا تَجوز وصيَّة في أكثر من الثُّلثِ، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادَّعى لغير أبيه، أو تَولَّى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يَقبلُ الله منه صرفًا ولا عدلاً".

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واختتم الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع قائلاً: "وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَما أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قالوا: نَشْهَدُ أنَّكَ قدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إلى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إلى النَّاسِ: اللَّهُمَّ، اشْهَدْ، اللَّهُمَّ، اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".

أبرز وصايا الرسول في خطبة الوداع:

- أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية هي المرجعية للمسليمن.

- أن يكون صلاح الإنسان بالتقوى وليس بالشكل أو المال، وتكون التقوى محلها القلب، حتى لا يكون فيها رياء.

- فرض الإنفاق على النساء من قبل الرجال.

- تحريم الحسد، لأنه يُشيع الكراهية والبغضاء بين المسلمين.

عيد الاضحى المبارك

- تحريم القتل والسرقة، لتكون كحرمة الأشهر الُحرم.

- الحفاظ على حقوق المسلمين.

- تجنب العبادات الباطلة للمشركين.

- تحريم الربا، ومنع استخدام القوة على الضعفاء.