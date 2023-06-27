ارتفاع أعداد المصابين بالإجهاد خلال أداء مناسك الحج

في يوم وقفة عرفات، أعظم أيام العام، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء مناسك الحج للحصول على فضله العظيم، توافد حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، للوقوف بصعيده الطاهر، وأداء الركن الأعظم من أركان فريضة الحج، في درجة حرارة بلغت 39 مئوية.

وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج حتى الآن.

ونوهت الصحة السعودية إلى ضرورة شرب المياه وعدم الإجهاد عند توجه الحجاج إلى مزدلفة قائلة: "احرصوا على عدم إجهاد أنفسكم وأكثروا من شرب الماء".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أن قافلة الصحة للحجاج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وجدة تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات لتمكينهم من الوقوف بعرفة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج بصحبة الفريق الطبي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تصعيد 397 حاجًا وحاجة منهم 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة، و36 من المدينة المنورة وجدة والطائف من عدد من الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة في خطة حج هذا العام عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة إلى المكان المخصص في المشعر وعودتهم عند غروب شمس يوم عرفة وسط جهود أمنية عالية لتحقيق انسيابية حركة المرضى ومرافقيهم.

وأضافت الوزارة، أنها أعدت برنامجًا متكاملًا للقافلة منذ خروجها من المستشفيات وخلال وقوف الحجاج في مشعر عرفات، وحتى عودتهم بمتابعتهم طبياً، والحرص على تواجد الفريق الطبي المختص بكل مريض وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية والدعم الروحي خلال رحلتهم.

وتابعت الصحة السعودية في بيانها، أن المملكة السعودية حرصت على تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى، وتنفيذ خطة تصعيد المرضى المنومين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج، حيث تم توفير ما يقارب 60 حافلة و20 سيارة إسعاف و15 سيارة خدمات مساندة للتموين الطبي والإعاشة وورشة متنقلة إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية من أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش وأسطوانات اكسجين وجميع انواع المستلزمات الطبية التي قد يحتاجها الفريق الطبي.

وأشارت إلى أن قافلة الحجاج مزودة بخدمة متميزة للمرضى المنومين من حجاج بيت الله الحرام؛ لمساعدتهم لأداء فريضة الحج، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بالوقوف بعرفات والتي تأتي ضمن الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الشعيرة.

الإجهاد الحراري

يعتبر الإجهاد الحراري من المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه الحجاج خلال موسم الحج، وذلك نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة في منطقة الحج.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالإجهاد العضلي، ويأتي من بينها:

_حمل الأشياء الثقيلة أثناء التنقل

_تتعرض النساء للإجهاد العضلي أكثر من الرجال

_ويتعرض كبار السن للإجهاد العضلي أكثر من غيرهم

_زيادة الوزن أو السمنة

_الخمول البدني قبل الحج وقلة لياقة العضلات

كما أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك بعض الطرق لوقاية نفسك من الإصابة بالإجهاد العضلي.

ومن بينها:

_المحافظة على النشاط البدني، واستعادة اللياقة البدنية قبل موسم الحج بفترة

_أخذ الوقت الكافي للتمدّد والراحة بعد الانتهاء من أداء المناسك

_تجنب حمل الأشياء الثقيلة والسير بها لمسافات طويلة

_تناول الطعام الصحي الذي يتضمن الخضار والفاكهة، حيث تمدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن

_انتعال أحذية مريحة مناسبة للسير

_المحافظة على وزن صحي، وتخفيف الوزن لمن يعانون من السمنة قبل موسم الحج

_الحرص على الترطيب الجيد للجسم وشرب كمية كافية من السوائل

السعوديةالحجنصائح

قرابة 2 مليون حاج على صعيد عرفات

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الثلاثاء، نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبينا أن عدد الحجاج في حج هذا العام بلغ 1845045 حاجاً، قدموا من أكثر من 150 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الربيعة في مشعر عرفات، مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوها إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأدائهم لنسكهم.

ونوه وزير الحج والعمرة في رده على سؤال لوكالة الأنباء السعودية "واس" بأن توظيف التقنية للوزارة في أعمال الحج أخذت حيزاً كبيراً، في تقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام، للتسهيل عليهم أداء مناسكهم.

وأشار إلى التوسع هذا العام في استخدام "بطاقة الحاج"، ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها في موسم حج هذا العام 1444 هجرية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك عبر إسهامها في تيسير إرشاد التائهين، والمساعدة في التواصل مع قائد المجموعة.

وأضاف أنه أتيح الحجز لحجاج الداخل إلكترونياً والدفع على دفعات لأول مرة في موسم حج هذا العام، إضافة إلى تطبيق الحجز الإلكتروني لـ67 دولة من أوروبا والأميركيتين وأستراليا، مشيراً إلى التوسع في تطبيق هذه التقنية مستقبلاً.

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، ظهر الثلاثاء اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ10 صباحًا.

وذكرت أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98 بالمئة، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: