السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن لتهنئته بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادةً وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يُجري اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجه الرئيس السيسي التهنئة له بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

وفي السياق ذاته تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس اتصالاً هاتفيًا من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، وقدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.