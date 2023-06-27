إقبال كبير من مواطني البحيرة علي منافذ بيع اللحوم

شهدت منافذ بيع اللحوم بالبحيرة ، اليوم الثلاثاء الذي يوافق يوم عرفات ، إقبالا شديدا من المواطنين لجودة اللحوم وإنخفاض أسعارها ،حيث يباع الكيلو بمبلغ 220جنيها فقط.

يأتي ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "معا ضد الغلاء" وجهود محافظة البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة من محدودى الدخل وتوفير اللحوم بالأسعار الإقتصادية.

وتواصل منافذ بيع اللحوم بالبحيرة ضخ اللحوم البلدية بجودة عالية، حيث قامت المحافظة بافتتاح 5 منافذ حتى الآن بمراكز دمنهور، وشبراخيت وحوش عيسي وأبو حمص وإيتاي البارود

وتشهد المنافذ الخمس التى تنظمها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري اقبالاً متزايداً من المواطنين لشراء متطلباتهم من اللحوم التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، حيث يباع كيلو اللحم البلدى داخل المنفذ بسعر 220 جنيه للكيلو ، ويستمر حتى نهاية عطله عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعه المستمرة وتشديد الرقابة على المنفذ والتأكد من ضخ الكميات اللازمة من اللحوم بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.