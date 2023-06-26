قرار زيادة 10% في مصنعية الذهب صائب.. انخفاض مرتقب للأسعار

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة جديدة 10% بقيمة مصنعية الذهب داخل تعاملات الصاغة، كما أنها حددت نسبة الزيادة بـ10%، ويبدأ العمل بها بداية من يوليو المقبل.

زيادة جديدة 10% بقيمة مصنعية الذهبية:

وعلق الدكتور أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، الخبير الاقتصادي، على تأثير قرار زيادة مصنعية الذهب ١٠% على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن هذا القرار سيتسبب في تقليل حجم الشراء للمعدن الأصفر بنسبة معينة ويتوقف المستهلكين عن الشراء لمدة بسيطة.

وأوضح "الديب"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، أن هذا القرار الذي أعلنت عنه الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بزيادة مصنعية الذهب، سيتسبب في تهدئة وانخفاض أسعار الذهب بنسبة معينة، مشددًا على أن هذا القرار جيد ويضاف لقرار السماح رئيس مجلس الوزراء بالسماح بدخول المصريين العائدين من الخارج بمشغولات ذهبية من دون جمارك.

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زيادة مصنعية الذهب:

وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى إحجام المستهلكين على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأننا خلال الفترة الحالية نعيش موسم، وكان من المنتظر أن يكون هناك إقبال متزايد من المواطنين على شراء الذهب، وكان سيتسبب في ارتفاع كبير للأسعار، إلا أن هذا القرار سيعمل على تهدئة الأسعار وعمليات الشراء.

تعليق من أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي على قرار زيادة مصنعية الذهب ١٠% على سعر الذهب:

ونوه أن قرار الشعبة العامة للذهب، سيحدث توازنًا في السوق خلال الفترة، مؤكدًا أن استقرار وانخفاض الأسعار لم يكن هو الشكل الذي كان يتوقعه البعض من قرار السماح لدخول الذهب من دون جمارك، مشددًا على أن المواطنين احتفظوا بهذا الذهب لأنفسهم ولم يطرحوه للسوق.

وقالت الشعبة، إن ذلك جاء طبقًا لما هو مقرر تنفيذه ضمن بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، لافتة أنه سيجري معاملة السبائك عيار 24 من وزن 100 جرام فأقل كمشغولات ذهبية بدءًا من الشهر ذاته، وذلك بناءً عل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار الدكتور علي المصيلحي، والصادر تحت رقم 94 لسنة 2023.