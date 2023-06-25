أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق
شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، حالة كبيرة من الانخفاض على مستوي جميع الأعيرة، ليصل عيار 21 حوالي 2,240 جنيها للجرام.
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ويعد الذهب فرصة جيدة للراغبين فى الشراء أو الاستثمار، بالإضافة إلى المقبلين على الزواج، كما أنه يعتبر ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار .
انخفاض أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم
وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-
عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,560
عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,347
عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,240
عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,920
عيار 14 بيع 1,473 شراء 1,493
عيار 12 بيع 1,263 شراء 1,280
الاونصة بيع 78,550 شراء 79,616
الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,920
الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,560,000