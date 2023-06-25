إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي".

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تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا، وتبين إصابة خلف أبو الوفاء سقاو، 54 عاما، ومحمد شحات أحمد 40 عاما، وأحمد عيد العزيز عبد الله، ومحمد محمد حسن عبد التواب، مقيمين نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 8 أشخاص بجروح، وكسور متفرقة بانحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الإيمان لتلقي العلاج.

كان مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية المطيعة دائرة المركز.

وبالانتقال وسيارات الإسعاف والاجهزة التنفيذية وضباط المباحث تبين حادث التصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام "8264- ي ط ا" وأخري ملاكي" 6342-ه و ط” ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم الي مستشفي الإيمان .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

أصيبت سيدتان بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي بالكيلو 73 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي؛ مما أسفر عن إصابة "انتصار م."، 50 سنة، طبيبة، و"رئيسة ح."، 70 سنة"، نقلتا إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحرر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها من أجل ضبط كافة المُخالفات المرورية التي تؤثر بالسلب على سلاسة وانسيابية الحركة المرورية.