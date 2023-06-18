إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح، إثر تعرضهم صباح اليوم الأحد، لوقوع حادث سير بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين نارية، بطريق الصالحية القديمة بناحية مركز فاقوس أمام الحوتة.

وأسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.