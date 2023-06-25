إصابة ٣ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية بركة بجوار الشركة اليابانية، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي بالقرب من قرية بركة بنجع حمادي.

وأسفر الحادث على إصابة 3 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، جراء انقلاب ميكروباص على صحراوي قرية بركة في نجع حمادي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، الأحد، على جثة مُسن غريق داخل ترعة بجوار كوبري الكلالسة، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة مُسن غريق داخل ترعة في قوص.

وبالانتقال والفحص قد تبين العثور على جثة "أحمد محمد خليل" 62 عامًا داخل ترعة بجوار كوبري الكلالسة، مركز قوص.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي ، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.