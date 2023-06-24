معاقبة شقيقين متهمين بالإتجار في المخدرات بالسجن 5 سنوات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 29 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم الأول وشقيقه حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدري الإندازول والكيتامين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بورود معلومات له مفادها حيازة وإحراز المتهمان مواد مخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وأبصرهما بالطريق العام حائزين ومحرزين كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله 50 كيس بلاستيكي صغير شفاف اللون يحوي كل منهما مخدري الكيتامين والإندازول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وفي سياقٍ مُتصل، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل مُحاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات لجلسة 26 يوليو.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع .ع"، و"م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، الأوليان، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها ، حضوريا بمعاقبة المتهم "محمد.ا" بالسجن المؤبد وتغريمه 500ألف جنية ومصادره المضبوطات لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي المحاكمة الجنائية ، بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تفيد إتجار المتهم بالمواد المخدرة إنتقل إلى محل تواجده وأجرى معه عملية شراء جوهر الهيروين المخدر وما أن عرض عليه المتهم لفافة بلاستيكية تحوى الجوهر المخدر حتى قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على عدد ٥١ لفافة بلاستيكية أخرى تحوى كلا منهم علي ذات الجوهر المخدر أحرزهم بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطلب الشرعي أن الفافات 52 المضبوطين تحوى كلاً مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .