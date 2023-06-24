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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزيرة التضامن تشهد اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات غدًا 

  نيفين القباج وزيرة
  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ

تشهد  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عصر غد الأحد  فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان و طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بحضور  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة .

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وزيرة التضامن تستعرض رؤية الوزارة لتطوير التعاونيات الإنتاجية

تنفيذ الانشطة التوعوية


وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الانشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها

كما ستتضمن الفعاليات العاب رياضية " كرة قدم وكرة السلة وكرة يد وكرة الطائرة " فى إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات "
 

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