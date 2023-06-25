سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق في المحافظات

وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – فروع الهيئة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط ثلاثة آلاف عبوة مشروب صناعي يحتوي على ألوان غير مصرح بإضافتها، و200 كيلو عسل أسود معبأ بصفائح بها ألوان طلاء وأحبار طباعة ملامس مباشرة للمادة

الغذائية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2022 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.

كما تم ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 26 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 177 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية في عدد من مراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن الآتي:

حي شرق المنصورة: تم إعدام (حلويات متنوعة، بانيه وأجنحة دجاج، كبدة وكفتة، سلطات متنوعة، فواكه مجففة) نتيجة التغير في خواص تلك المنتجات، كما تم تحرير 1 محضر اشتراطات صحية، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و2 محضر غش تجاري.

مركز ميت غمر: تم إعدام 15 كيلو فسيخ نتيجة التغير في الخواص والتحفظ على 114 كيلو كبدة وكفتة ولحوم متنوعة، وتحرير 9 محاضر غش تجاري.

مركز بلقاس: تم إعدام 49 كيلو لحوم ودجاج ورنجة للتغير في الخواص، والتحفظ على 112 كيلو لحوم ودجاج، وتحرير 3 محاضر غش تجاري.

مركز المنزلة: تم إعدام 33 كيلو مواد غذائية متنوعة، وتم تحرير 2 محضر اشتراطات صحية، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

مركز ميت سلسيل: تم إعدام 224 لحوم حلويات و40 لتر لبن نتيجة التغير في خواص تلك المنتجات، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، 2 محضر اشتراطات صحية.

كما قام فرع الدقهلية بالاشتراك في تحرير 41 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، إلى جانب سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.