الهوبى يبحث مع رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية سبل التعاون بين الجانبين

إلتقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بيرناديت اوسيندون، رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية،الخميس الماضى بمدينة اوتريخت الهولندية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

واستعرض الهوبي خلال اللقاء دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية خدمية في الحفاظ على سلامة ومأمونية الغذاء في مصر، مشيراً إلى رغبة الهيئة في الاستفادة من تجربة هولندا في جذب ودمج الكيانات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للبلاد.

التعاون الفني وآلية مراجعة وتحديث التشريعات الغذائية

كما بحث رئيس الهيئة أوجه التعاون الفني وآلية مراجعة وتحديث التشريعات الغذائية مع هولندا في الفترة القادمة.

ومن جانبها أشادت السيدة بيرناديت اوسيندون – رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية – بلقائها بالدكتور طارق الهوبي وأعربت عن حرص هيئة سلامة الغذاء الهولندية على التعاون مع نظيرتها المصرية في مجال البحث العلمي المتعلق بسلامة الغذاء

جدير بالذكر أنه طبقًا لبيانات الإدارة العامة لكل من الواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، صدرت مصر للسوق الهولندي فواكه وخضروات طازجة ومجمدة بإجمالي 231202 طن، في حين استوردت مصر من هولندا منتجات غذائية متنوعة منها أسماك مجمدة، سكر أبيض، كاكاو، منتجات ألبان وغيرها بإجمالي 34151 طن، وذلك في الفترة من يناير – مايو من العام الجاري.