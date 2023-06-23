5868 مخالفًا كانوا ينوون الحج .. السلطات السعودية تكشف التفاصيل

تحدث مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، عدد من المحالفات التي تم ضبتها خلال فترة الحج، مشددًا على أنه تم إعادة 159,188 مقيما أرادوا الحج دون تصريح، منوهًا بانه تم ضبط ايضًا 83 حملة حج وهمية.

الحج ومخالفات للحجاج بالمملكة العربية السعودية

وأكد البسامي، أنه تم ضبط 5868 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة كانوا ينوون الحج، و9 ناقلين بطرق غير نظامية، وجاء ذلك خلال ما أعلنت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية.

حذر أمن الدولة السعودي اليوم الجمعة، كل من يسيس أو يخل بسير موسم الحج، مؤكدا انه خط أحمر لا يمكن المساس به.

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وقال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج في مكة: "نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، مواطن أو مقيم أو وافدين من الخارج، هؤلاء ضيوف الرحمن ونحن نتعامل معهم ونرفعهم على كفوف الراحة".

وأضاف: "ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج، ثقوا تماما أن القطاعات في رئاسة في أمن الدولة له بالمرصاد، أمن الحج خط أحمر..لن نرضى الوصول إليه، بل قبل (المساس به) الوصول إليه".

علق د. عواد العنزي، وكيل وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، على الحج بلا تصريح ودخول قانوني، مشددًا على أن هناك من يعتقد أن هذه مخالفة فقط، هي مخالفة ينتج عنها مخالفات وأضرار كثيرة.

الحج بلا تصريح مخالفة وإثم ومعصية

و أوضح "العنزي"، خلال حواره مع "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الحج بلا تصريح محرم شرعًا، طاعة ولي الأمر واجبة ولا يصح تجاوز هذه الطاعة، منوهًا بأنه كيف على الحاج أن يدخل لأداء فريضة الحج بطريقة غير شرعية ويكون البداية بإثم ومعصية.

أشار إلى أن التحايل على الأنظمة من أجل أداء مناسك الحج هي مخالفة شرعًا، موضحًا أن هذه الأنظمة وضعت لمصلحة الحجاج، بالإضافة إلى أن الحج بلا تصريح يزيد من تكدس الحجاج واختلاف مسارتهم وإشغال الجهات الأمنية ويترتب عليه تأثير سلبي على الحج.

أكدت السلطات السعودية، أنه تحت شعار "حج بلا مخالف" لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة.