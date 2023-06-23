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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رسالة شديدة اللهجة من أمن الدولة السعودي بخصوص الحج

الأمن السعودي
الأمن السعودي

حذر أمن الدولة السعودي اليوم الجمعة، كل من يسيس أو يخل بسير موسم الحج، مؤكدا انه خط أحمر لا يمكن المساس به.

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وقال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج في مكة: "نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، مواطن أو مقيم أو وافدين من الخارج، هؤلاء ضيوف الرحمن ونحن نتعامل معهم ونرفعهم على كفوف الراحة".

وأضاف: "ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج، ثقوا تماما أن القطاعات في رئاسة في أمن الدولة له بالمرصاد، أمن الحج خط أحمر..لن نرضى الوصول إليه، بل قبل (المساس به) الوصول إليه".

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