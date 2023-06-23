تحذير من ارتداء الحجاج للإحرام المصنوع من البوليستر

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، الحجاج في موسم الحج هذا العام من ارتداء ملابس الإحرام المصنوع من البوليستر، وتعد هذه نصيحة للحجاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

نصيحة الحجاج في موسم الحج

وأكد استشاري الأمراض الجلدية في مدينة الملك سعود الطبية، د. عبدالله أبا حسين، ان قماش "البوليستر" أسوأ أنواع الأقمشة وذلك لأنه لا يمتص الرطوبة ولا يسمح بتهوية الجلد.

وأشار إلى أن مادة "البوليستر" مصنعة كيمائية تدخل في عدد من الصناعات، وهي من أسوأ الأقمشة في ظل وجود ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن خطورة مادة البوليستر تختلف بحسب درجة الحرارة والتحسس للجلد.

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وأوضح أن إرتداء البوليستر، يؤدي إلى احمرار في الجلد وتورم مع وجود حكة في الجلد من متوسطة إلى شديدة، وتكون حسب المنطقة الذي تلامست فيها مع الجسم، مشددًا على أنه من الممكن أن تؤدي إلى التهابات بكتريا، نتيجة استعمال الملابس الدخلية من البوليستر.

فيديو | استشاري الأمراض الجلدية في مدينة الملك سعود الطبية د. عبدالله أبا حسين: قماش "البوليستر" أسوأ أنواع الأقمشة وذلك لأنه لا يمتص الرطوبة ولا يسمح بتهوية الجلد#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/H4i3ah3rLQ — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 23, 2023

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحاجة أو المعتمرة تلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألَّا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد ولا تلفت النظر، والمستحب الأبيض.

هل يجوز لبس الإحرام في البيت قبل السفر؟

أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كان الحاجُّ مسافرًا بالطائرة متوجهًا إلى مكة مباشرة من جدة، يجوز له الاستعداد للإحرام بلبس ملابسه وهو في بيتك أو في المطار أو في داخل الطائرة إن لم يكن به عذر يمنعه من لبسها، وليس محظورًا عليه شيء من محظورات الإحرام بمجرد اللبس.

وأوضحت الدار، أن اللبس في حد ذاته ليس إحرامًا، إنما الإحرام التلفظ بنية ما تريد من عمرة أو حج؛ سواء بعد ارتداء ملابس الإحرام مباشرة، أو عند استقراره في الطائرة وتحركها وهو الأفضل احتياطًا لأي عذر قد يُعَطِّل السفر، ومتى تلفظ بنية النسك ولَبَّى صار محرمًا محظورًا عليه الوقوعُ في شيء من محظورات الإحرام.

وأطلق المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية "موان" مبادرة لإعادة تدوير إحرامات الحجاج.