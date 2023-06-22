وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان التعاون لإعادة إحياء "كبريتاج حلوان"

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مشروع إعادة إحياء "كبريتاج حلوان"، في إطار جهود الدولة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية.

سبل الاستفادة من "كبريتاج حلوان"

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من "كبريتاج حلوان"، حيث قدم محافظ القاهرة عرضًا مفصلاُ حول المنتجع الاستشفائي، والذي تم افتتاحه عام 1899، ومكانته الذي حظي بها في الكثير من الموسوعات العالمية للعلاج الطبيعي بالمياه، وتوافد عليه السائحون للعلاج آنذاك.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الموقف الحالي لكبريتاج حلوان، وما وصلت إليه المبان الملحقة به سواء الإدارية أو الاستشفائية، كما اطلع الوزير على الموقف الحالي لمركز حلوان الكبريتي التابع لوزارة الصحة، والذي يقدم خدمات العلاج الطبيعي.

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا الرؤية المستقبلية في التعاون لإحياء مشروع "كبريتاج حلوان"، حيث اتفقا على سرعة التعاون مع أحد المكاتب الهندسية لوضع تصور لتطوير المشروع، حيث أكد الوزير تقديم التعاون الكامل مع محافظة القاهرة ليضاف المنتجع إلى خريطة منتجعات الاستشفاء في مصر.

محافظ القاهرة : وضع مشروع إحياء "كبريتاج حلوان" على رأس أولويات العمل

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وضع مشروع إحياء "كبريتاج حلوان" على رأس أولويات العمل، ليضاف إلى الوجهات السياحية العالمية بمحافظة القاهرة، والتي ستصبح العاصمة الرائدة والوجهة السياحية، والثقافية، والفنية، والعملية والعلمية بحلول عام 2030، موجهًا الشكر لوزير الصحة لتعاونه المثمر مع المحافظة ودعمه المنظومة الصحية، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقد مدينة حلوان وأكد أنه آن الأوان لعـودة مدينة حلـوان إلى سابق عهدها كواحدة من أقدم واشهر المدن ذات السياحة العلاجية وإحدي المعالم السياحية الشهيرة في نطاق القاهرة الكبري، اذ كانت تعتبر من وقت قصير مشتي عالمي ومقصد جاذب للعديد من المصريين والاجانب منذ عشرات السنين.

دراسة وتخطيط تطوير منطقة كابريتاج حلـوان وحديقة الهابي داي وعيونها الكبريتية

وأعلنت محافظة القاهرة عن البدء في دراسة وتخطيط تطوير منطقة كابريتاج حلـوان وحديقة الهابي داي وعيونها الكبريتية، والكابريتاج العلاجي لإعادة مدينة حلـوان إلى سابق عهدها كمشفى عالمي له سمعته بجوها الجاف المميز ومياهها المعدنية التي كانت مقصدا لأعداد هائلة، وأنه يتم تنفيذ كافة الخطط ومشروعات التطوير للاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة حلوان الغنية بالعيون الكبريتية والمعدنية كواحدة من أشهر العيون الكبريتية المعالجة وتحوي أغني العناصر الشفائية الطبية للعديد من الامراض الجلدية وآلام الروماتيزم والعظام وخاصة مع تمتع مناخها الجاف والذي يعتبر جو مثالي للمصحات العلاجية على مستوي العالم.

ووجه المحافظ بضرورة البدء في تطوير شامل لمركز حلوان الكبريتي للطب الطبيعي والاستشفاء والذي تم تاسيسة منذ عشرات السنين على الطراز الاسلامي ومقام على ٣ افدنة ويضم ٣٨ حجرة للعلاج بالمياه الكبريتية وغرف للاستراحة و١٠ شاليهات لإقامة المرضى على أن يشمل التطوير المباني القائمة حاليا ورفع كفاءتها وتطوير الحمامات الكبريتية مع توسعه مدروسة للمركز الطبي وزيادة الشاليهات لجذب المترددين.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة القاهرة للارتقاء بوجه القاهرة وبما يليق بها كعاصمة للبلاد مع الحفاظ على مقتنياتها الأثرية والسياحية وإعادة تنظيم مواردها والعمل على تعظيمها