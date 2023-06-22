رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي

لبحث التعاون وتدريب أطباء الوزارة

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الخميس، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي الدكتور إيهاب كمال ، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان ويتضمن التعليم الطبي، وتدريب أطباء وزارة الصحة والسكان في المستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي، كما تم مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن ، وعميد كلية الطب الدكتور طه إسماعيل البشري، ووكيل وزارة الصحة في المحافظة الدكتور إلهام محمود ، ووكيل مديرية الصحة الدكتور طارق الشربيني.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ، عقدت تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم، الثلاثاء، تدريب فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة فى سياق إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية للجامعات، برئاسة الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط، وعضوية الدكتور السيد بلال مسئول التقييم، والدكتور سويلم شرشير مسئول التشغيل والدعم اللوجستي، والدكتور عمرو سعد مسئول الدعم التكنولوجي التقني، والدكتور رماح محمد إبراهيم مسئول الاتصال والعلاقات.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن مشاركة الجامعة فى جائزة التميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنافسية وجودة الحياة، وإيماناً بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بمصرنا الحبيبة، من أجل إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي".

وتابع، يأتي ذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.

من جانبها، أشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن جائزة جامعة كفر الشيخ الداخلية للتميز والتى تشمل فئات جائزة أفضل كلية تستهدف كليات الجامعة بالإضافة لفئتي فرق العمل والمبادرة الحكومية الابتكارية وتتم أعمال التقييم وفقاً لنموذج التميز المؤسسي والتى من أهمها: تحقيق الرؤية والتركيز على المهام الرئيسية إلى جانب الابتكار واستشراف المستقبل والحوكمة.