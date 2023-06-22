رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الخميس، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي الدكتور إيهاب كمال ، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان ويتضمن التعليم الطبي، وتدريب أطباء وزارة الصحة والسكان في المستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي، كما تم مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن ، وعميد كلية الطب الدكتور طه إسماعيل البشري، ووكيل وزارة الصحة في المحافظة الدكتور الهام محمود ، ووكيل مديرية الصحة الدكتور طارق الشربيني.