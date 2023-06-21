العمل توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية لتدريب وتأهيل الشباب

وقع الدكتور سعد عبد الحميد عامر وكيل وزارة العمل بالمنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بروتوكول تعاون بين المديرية و الجامعة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتع وتنمية البيئة بالمنوفية، وذلك بهدف تدريب وتأهيل الطلاب على المهن الحرفية المختلفة وتوفير فرص عمل من خلال التدريب والتأهيل المهنى لسوق العمل وتنمية المهارات للطلاب وتقديم الندوات المشتركة ونقل الخبرات وتبادلها، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل .

وأكد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن المديرية تسعى دائما على تقديم خبراتها للشباب من أجل توفير شباب مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة وأن ذلك يأتى من خلال التعاون المشترك مع جامعه المنوفية بوابة العلم والمعرفة ومع الجهات التنفيذيه متمثلة فى مديرية العمل وأن ذلك يتحقق من خلال التطوير المستمر للمناهج وتنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات التي تقدمها الجامعة وان ذلك يتحقق من خلال التعاون مع مديرية العمل والجامعه لصالح أبناء المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن التعاون مع مديرية العمل يحقق نقله نوعية فى تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتقريب قدراتهم المهاريه والدراسية إلى مايتطلبه سوق العمل وان هذا التعاون جاء فى إطار التطوير المستمر الذى تسعى الجامعه إليه سواء من خلال تطوير المناهج أو التدريب والتأهيل للشباب لفتح سوق العمل لهم

كما أشار الدكتور شرف بأن البروتوكول قد نص على تنفيذ عدة أوجه تعمل على توفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وعقد ندوات توعوية الطلاب وحثهم على أهمية التدريب وإتاحة مراكز التدريب المهني في مراكز المحافظة لتقديم التدريب لطلاب الكليات والمعاهد بالجامعة ومنح شهادات التدريب المعتمدة من الجامعة ومديرية العمل.