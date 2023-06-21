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الأربعاء 21 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزارة العمل تعلن خطة تدريبية للمركز القومى لدراسات السلامة

المركز القومى لدراسات
المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة

أعلنت وزارة العمل عن خطة تدريبية جديدة للعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، وتتضمن الخطة برامج تدريبية متنوعة فى مجالات  السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المختلفة وذلك فى ضوء استكمال سلسلة برامج التدريب التي ينظمها المركز فى مجالات السلامة والصحة المهنية  ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتكثيف عمليات التدريب  والتثقيف التى يقوم بها المركز داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين من أجل رفع الوعى بالسلامة والصحة المهنية وإعداد مسئولى سلامة وصحة مهنية متميزين،  لتوفير بيئة عمل آمنة.

 

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وأوضح أشرف مرزوق، معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز، أن الخطة تحتوى على العديد من البرامج التى سوف يتم تنفذها من خلال المركز  وفروعه بالمحافظات من برنامج تدريب اخصائى سلامة وصحة مهنية أساسى ومتقدم وبرامج فنى سلامة وصحة مهنية أساسى ومتقدم بالإضافة إلى برامج أعضاء لجان سلامة وصحة مهنية أساسى ومتقدم وذلك لجميع المنشأت ، بالإضافة إلى  العديد من البرامج النوعية والتخصصية وبرامج التوعية فى مجالات السلامة والصحة المهنية.

 

إتاحة مواعيد تدريب متنوعة 

 

كما أوضح معاون الوزير، أنه بناءًا على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتسهيل كافة الإجراءات للمنشأت من خلال إتاحة مواعيد تدريب متنوعة يقدم المركز لأول مرة برامج تدريب مسائى من الساعة ٣.٣٠ مساء إلى الساعة ٨.٣٠ مساء بالإضافة إلى المواعيد الصباحية  لتتناسب مع ظروف المنشأت كما يمكن للمركز تنفيذ البرامج داخل المنشأة من خلال التعاقد المباشر بين المركز والمنشأة كما قام المركز باستحداث بعض البرامج التخصصية الذى يقدمها لأول مرة وهى برنامج السلامة والصحة المهنية فى المنشأت التعليمية وبرنامج تحليل وتقيم المخاطر ولمعرفة مواعيد وشروط البرامج التدريبية يمكنكم متابعة الموقع الالكترونى للمركز.

 

خدمات المركز القومى لدراسات السلامة 

 

وجدير بالذكر أن المركز القومى لدراسات السلامة يقدم أيضا خدمات قياس مخاطر بيئة العمل  والدراسات الهندسية والاستشارات الفنية فى مجالات السلامة والصحة المهنية من خلال باقى من الباحثين المتميزين والأجهزة والمعامل المتخصصة .

 

المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة 

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الجريدة الورقية