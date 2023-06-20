الليرة التركية تتنفس الصعداء بعد رحلة سقوط حر

ارتفعت قيمة الليرة التركية، بعد هبوط حاد على مدار شهر، خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية التركية، وفوز الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعاد الآمال في الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش الليرة التركية.

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تراجع الليرة التركية

فقدت الليرة التركية، في الآونة الأخيرة، الكثير من قيمتها بعد الاصلاحات الاقتصادية التركية، التي تبناها أردوغان، لتسجل هبوطًا قياسيًا، خلال فترة الانتخابات، لتعود إلى الارتفاع، وتسجل الليرة التركية، 23.6 ليرة مقبال الدولار الواحد.

القيمة العادلة لليرة التركية

ويتوق الخبرا أن السعر العادل لليرة التركية هو بين 24-25 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.

الليرة التركية

الاصلاحات الاقتصادية التركية

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن تركيا لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة الرتكرية، من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.

وأوضح يلماز أن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وأن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة التركية.

وتتأهب الليرة التركية قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي التركي يوم الخميس هذا الأسبوع، والذي سيشير إلى مدى تمسك الرئيس التركي بسياساته غير التقليدية والتي عصفت بالليرة.

رحلة سقوط الليرة التركية

بدأ سعر صرف الليرة التركية في الإنهيار مقابل الدولار في عام 2013،، والذي يعتبره بعض الخبراء أنه نقطة البداية لخفض قيمة الليرة.

وأشار اقتصاديون، إلى أن استمرار تخفيض قيمة الليرة التركية كان نتيجة متوقعة للتضخم المكبوت قبل الانتخابات، والذي نتج عن تثبيت البنك المركزي لأسعار الصرف من خلال بيع احتياطيات النقد الأجنبي مقابل الليرة.

الليرة التركية

الاحتياطي الأجنبي

وتراجع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي، إلى 100.5 مليار دولار في الثاني من يونيو الجاري، إذ سجل انخفاض بحوالي 5.7 مليارات دولار.

قرار الفائدة

ومن المتوقع أن يضاعف محافظ البنك المركزي التركي الجديد حفيظ جاي إركان أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وسط محاولات الفريق المالي الجديد للبلاد تحقيق حالة من الاستقرار للاقتصاد المنهك.

ويتوقع محللون رفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5% إلى 17% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، برئاسة إركان للمرة الأولى، وفقًا لمسح للبنك المركزي.