تركيا.. ضبط 41 ألف قطعة أثرية تاريخية ونقدية متنوعة

تمكنت الأجهزة الأمنية التركية، في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد من ضبط 22 ألف قطعة أثرية تاريخية وأكثر من 19 ألف قطعة نقدية، تعود إلى عصور متعددة كانت مخبأة في منزل المشتبه به، وفق روسيا اليوم.

وقامت قوات الدرك التركية باعتقال المشتبه به من منزله بمنطقة مازيداغ في ولاية ماردين، مع 22278 قطعة أثرية تاريخية، يعتقد أنها تنتمي إلى العصور الرومانية والبيزنطية والأرتقية والعثمانية، مثل رؤوس الأسهم ورؤوس الحربة والأوعية والأشكال المعدنية والأختام والخناجر والخواتم والقطع الزجاجية والفؤوس والأحزمة.

وأكدت ألاجهزة الأمنية أنه نتيجة للجهود الاستخبارية لقيادة الدرك، تقرر أن العديد من القطع الأثرية التاريخية والطبيعية في منزله، كان يبحث عن مشترين لبيعها.

كما أوضحت أن من بين القطع التي تم التحفظ عليها في منزل المشتبه به، 19095 قطعة نقدية يعتقد أنها تعود للعصر الروماني والبيزنطي والأرتقي والعثماني.

وأحيل الموقوف إلى القضاء، بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه، للمثول أمام المحكمة المختصة.



