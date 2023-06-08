عاجل
الرئيس السيسي يسلم نظيره الزامبى رئاسة قمة كوميسا الـ 22 (شاهد)
الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

الليرة التركية تواصل النزيف أمام الدولار

الليرة التركية
الليرة التركية

واصلت أسعار الليرة التركية، في الانخفاض أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو، مواصلة الخسائر الحادة التي مُنيت بها في الجلسة السابقة فيما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه مؤشر على أن أنقرة تخفف من سيطرة الدولة على سوق الصرف.

txt

الليرة التركية تقترب من مستوى قياسي أمام الدولار

txt

الدولار يتراجع من أعلى مستوى في شهرين

 

وخلال الليل، انخفضت الليرة التركية بنحو 0.8 بالمئة، إلى نحو 23.39 ليرة للدولار، قبل أن تعوض بعض خسائرها ليجري تداولها حاليا عند مستوى 23.36 للدولار. وفي الجلسة السابقة، شهدت الليرة أكبر انخفاض لها منذ انهيار تاريخي في 2021.

وخسرت الليرة أكثر من 19.9 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وتفاقمت تراجعاتها منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة الشهر الماضي.

وقال متعاملون إن التراجع الحاد لليرة التركية مقابل الدولار يعطي "إشارة قوية" على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها.

وتترقب الأسواق أداء أردوغان الاقتصادي في فترة ولايته الجديدة، خاصة بعد تعيينه وزير المالية الجديد محمد شيمشك، الذي صرح بأن تركيا ليس لديها خيار للتعامل مع التضخم سوى العودة للأساس المنطقي.

وكان أردوغان يصر على اتباع سياسة غير تقليدية تشمل خفض الفائدة على الرغم من وصول التضخم في الخريف الماضي إلى أعلى مستوياته في نحو ربع قرن.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم:

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار صرف الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار صرف الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

الدولار يتراجع من أعلى مستوى في شهرين

الليرة التركية تقترب من مستوى قياسي أمام الدولار

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى مقابل الدولار

انتخابات تركيا.. انهيار الليرة حال فوز أردوغان

الليرة التركية تسجل مستوى قياسيًا قرب 19 مقابل الدولار
الجريدة الورقية