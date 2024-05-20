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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعليمات رئاسية روسية سريعة لوزارة الطوارئ حول حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

أصدر فلاديمير بوتين الرئيس الروسي التعليمات اللازمة لوزارة حالات الطوارئ للمساعدة بشكل سريع في العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
 

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وكلف الرئيس بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في العثور على مروحية رئيس إيران إبراهيم رئيسي على وجه السرعة، بناء على طلب الجانب الإيراني. حسب ما نشرت روسيا اليوم.

وتم وضع المتخصصين من المجموعة الموحدة لوزارة حالات الطوارئ الروسية وفرقة الإنقاذ الجوية المركزية الحكومية، ومركز "Leader" في حالة تأهب.

وتتكون المجموعة من 47 متخصصا، مزودين بالمعدات اللازمة، للقيام بعمليات البحث، ومركبات مخصصة للتضاريس الصعبة، بالإضافة إلى مروحية BO-105 للقيام بعمليات البحث من الجو.

من ناحيته، قال سفير إيران لدى روسيا لوكالة أنباء إرنا، إنه رغم عطلة يوم الأحد، عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في روسيا عند الساعة 10 مساء الأحد، وكنت حاضرا في الاجتماع.

وأضاف: "في هذا اللقاء، قال لي الرئيس بوتين: لقد شعرنا بحزن شديد بسبب حادثة المروحية، تأكدوا من نقل رسالتي إلى المرشد الأعلى لإيران، سنفعل كل ما يلزم للمساعدة".
هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يراقب عن كثب الوضع مع مروحية الرئيس الإيراني، فيما قال مستشار الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، في اتصال هاتفي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن "روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية".
 

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