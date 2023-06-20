الوقت ينفذ.. اخر مستجدات البحث عن غواصة تيتانك المفقودة

تستمر عمليات البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت وعلى متنها 5 أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك"، في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أميركا الشمالية، عقب نداء استغاثة من مشغل الغواصة "أوشن غيت إكسبديشنز".

وتتركز عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على منطقة "تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كيب كود على عمق 4 آلاف متر"، كما تشارك في عمليات البحث طائرة "سي-130" أميركية وأخرى كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات على ما أوضح حفر السواحل الأميركيون.

الوقت ينفذ للسفينة المفقودة

من جهته أعلن الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركيين، "إنها منطقة التي أختفت فيها الغواصة بعيدة وإجراء عمليات بحث فيها معقد جدا" مقدرا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثرحيث سيكفي الأوكسجين في الغوصة حتى صباح الخميس المقبل (11 صباحا بتوقيت غرينتش، 7 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لكندا وأميركا).

وكشف خفر السواحل الأمريكين، أنه من بين الركاب رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن".

تفاصيل رحلة الغواصة المفقودة

وتجدر الإشارة إلى أن سفينة " تيتانيك" أبحرت من مرفأ ساوثهامبتون في 10 أبريل 1912 في رحلتها الأولى متجهة إلى نيويورك لكنها غرقت بعدما اصطدمت بجبل جليدي بعد 5 أيام على ذلك. وقد قضى 1500 تقريبا من ركابها وأفراد الطاقم البالغ عددهم 2224.

وعثر على حطام السفينة التي كانت حينها الأكبر في العالم، في العام 1985 على بعد 650 كيلومترا من السواحل الكندية على عمق أربعة آلاف متر في المياه الدولية للمحيط الأطلسي. ومنذ ذلك الحين يزور الحطام صائدو كنوز وسياح.

حشد جميع الخيارات

وذكرت "أوشن غيت إكسبديشن" في بيان: "نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات، لإعادة الطاقم بأمان، كما ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم".

ويُذكر أن شركة "أوشن غيت إكسبديشن" تقوم برحلات لتأريخ تحلل سفينة تيتانيك التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912.