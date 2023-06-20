اختفاء غواصة سياحية متجهة لحطام "تيتانيك"| فيديو

اختفت غواصة سياحية متجهة لحطام "تيتانيك"، ولا يوجد لها أثر، كانت متجهة إلى حطام سفينة تيتانيك، في المحيط الأطلسي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إرسال سفن وطائرات للبحث عن غواصة "أوشن غيت" التي تقل 5 أشخاص، بينهم الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وسط تأكيدات فرق الإنقاذ أن المنطقة التي فقدت فيها الغواصة ليست سهلة للبحث فيها.

يقول جون ماوجر، مسؤول في خفراء السواحل الأمريكية: يقع موقع البحث على بعد 1448 كيلومترا، شرق كيب كود في عمق مياه، ويبلغ حوالي 13000 ألف قدم (3963 مترًا)، إنها منطقة نائية وتشكل تحديًا ، لإجراء بحث في تلك المنطقة النائية، لكننا ننشر جميع الموارد المتاحة للتأكيد من أنه يمكننا تحديد موقع الغواصة السياحية، وإنقاذ الأشخاص الموجودين على متنها.

تعتبر سفينة تيتانيك من أكثر السفن شهرة وإثارة للغموض، خاصة الأشياء المتعلقة بالركاب والتي تم اكتشافها الواحدة تلو والأخرى مناطق مختلفة في المحيط، وفى تحليل لأحد هذه العناصر ادعى خبراء أن رسالة فى زجاجة يُزعم أنها ألقيت من سفينة تيتانيك خلال رحلتها الأولى، والتى عثر عليها قبل قرابة 5 سنوات، لم تكن سوى خدعة متقنة.

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وأشار تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية إلى أن الرسالة التى عثر عليها على شواطئ خليج فندى فى كندا عام 2017، يعود تاريخها إلى 13 أبريل 1912، أى قبل يوم من اصطدام سفينة تيتانيك بالجبل الجليدى، وتحمل توقيع ماتيلد لوفيفر، وهى راكبة فرنسية، تبلغ من العمر 12 عامًا، من الدرجة الثالثة.

وترجم نص الرسالة التى كتب فيها، "ارمى هذه الزجاجة فى البحر وسط المحيط الأطلسى، ومن المقرر أن نصل إلى نيويورك فى غضون أيام قليلة.. إذا وجدها أى شخص، أخبر عائلة Lefebvre، فى ليفين"، ووفقًا للسجلات التاريخية، كانت "لوفيفر" ووالدتها مارى، وثلاثة من أشقائها السبعة، يسافرون إلى نيويورك على متن السفينة تيتانيك، للم شملهم

مع بقية أفراد أسرتهم".

وأشار تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية إلى أن الرسالة التى عثر عليها على شواطئ خليج فندى فى كندا عام 2017، يعود تاريخها إلى 13 أبريل 1912، أى قبل يوم من اصطدام سفينة تيتانيك بالجبل الجليدى، وتحمل توقيع ماتيلد لوفيفر، وهى راكبة فرنسية، تبلغ من العمر 12 عامًا، من الدرجة الثالثة.

وترجم نص الرسالة التى كتب فيها، "ارمى هذه الزجاجة فى البحر وسط المحيط الأطلسى.. من المقرر أن نصل إلى نيويورك فى غضون أيام قليلة.. إذا وجدها أى شخص، أخبر عائلة Lefebvre، فى ليفين"، ووفقًا للسجلات التاريخية، كانت "لوفيفر" ووالدتها مارى، وثلاثة من أشقائها السبعة، يسافرون إلى نيويورك على متن السفينة تيتانيك، للم شملهم مع بقية أفراد أسرتهم".

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية ، بعنوان: "استنفار بالسفن والطائرات لإنقاذ الغواصة المفقودة أثناء رحلتها لمشاهدة حطام تيتانيك".

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