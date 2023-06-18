جمعة مشهور : أطالب بحكام دوليين للترقي ومكافآت تحفيزية للاعبين

أكد جمعة مشهور المدير الفني المصرية للاتصالات على صعوبة المنافسة في دورة الترفي المؤهلة لدوري المحترفين.



وقال جمعة مشهور أن دورة الترقي الثلاثية تضم فرق كبيرة مثل الاتصالات والمنيا وبروكسي والكل لديه هدف واحد وهو الصعود لدوري المحترفين وسيبذلوا أقصي ما لديهم من جهد لتحقيق الهدف منا يزيد من صعوبة المنافسة خلال هذه الدورة.

واضاف جمعة مشهور .. نجحنا في حسم المركز السادس في المجموعة الثانية والتأهل لدورة الترقي بعد منافسة شرسة مع أندية كبيرة مثل بتروجيت والعبور والترسانة وعلينا بذل أقصي مجهود للتأهل للمحترفين.

وحدد المدير الفني للاتصالات موعد بداية الاستعداد يوم الثلاثاء القادم حيث يستعد الفريق القاهري لمواجهة بروكسي يوم الاثنين 3 يوليو علي استاد الإسكندرية ويسعى الاتصالات لخوض مباراة ودية مع أحد أندية الدوري الممتاز خلال الاستعدادات .

جاهزية الفريق ..

وتابع جمعة مشهور .. الفريق جاهز بالكامل وجميع اللاعبين لديهم طموحات في التأهل وساعقد جلسة مع الإدارة لوضع لائحة مكافآت خاصة لدورة الترقي بها مكافآت استشنائية لتحفيز اللاعبين .

وطالب جمعة مشهور من اتحاد الكرة بضرورة اختيار وتعيين حكام دوليين على كفاءة عالية لإدارة مباريات دورة الترقي حيث لا تحتمل تلك المباريات اي تجارب.

وكان أعلن مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة عن موعد انطلاق مباريات دورة الترقي الثلاثية للأندية أصحاب المركز السادس المؤهلة لدوري المحترفين.

وتقام دورة الترفي يوم الاحد 25 يونيو بدلا من السبت 24 يونيو وذلك بسبب انشغال ملعب استاد الإسكندرية بإقامة مباراة سموحة مع النجوم في مسابقة كأس مصر بدور ال16.

وبذلك تقام المباراة الأولي بين بروكسي والمنيا يوم الاحد 25 يونيو فيما تقام ومباراة المصرية للاتصالات يوم الاثنين 3 يوليو وتقام مباراة المنيا والمصرية للاتصالات يوم الاحد 9 يوليو .