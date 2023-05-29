القسم الثاني.. صراع ثلاثي مشتعل على الصعود بالقاهرة والاعلاميين أول الهابطين

أصبحت المنافسة على الصعود للدوري الممتاز مشتعله مع الاسابيع الاخيرة من عمر مسابقة دوري القسم الثاني، حيث يتربع نادي زد اف سي نجح على قمة المجموعة الثانية بعد وصوله للنقطة 56 واتساع فارق النقاط الى خمس نقاط مع منافسية السكة الحديد صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة ووادي دجلة الذي ياتي ثالثا بـ51 نقطة.

وبرغم تربع زد على القمة الا انه لديه ثلاث مواجهات صعبة خارج ملعبه امام منتخب السويس الجولة 28 ثم على ملعبه امام وادي دجلة الجولة 29 ثم المواجهة الاخيرة امام السكة الحديد على استاد السكة.

ويحتاج زد للفوز في مبارتان لحصد بطاقة التاهل للممتاز امام السكة الحديد فيحتاج للفوز في مباراتين من بينهما مباراته مع زد كما يحتاد دجلة للفوز في مباراتين من بينهما الفوز على زد.

ويواجه السكة الحديد في الجولات الثلالثة المقبلة علي ملعبه مع الانتاج الحربي في الجولة 28 ثم خارج ملعبه مع بورتو السويس الجولة 29 ثم علي ملعبه مع زد اف سي في الجولة الاخيرة.

اما وادي دجلة فيلعب في الجولات الثلاثة المقبلة علي ملبعه مع بورتو السويس الجولة 28 ثم خارج ملعبه مع زد اف سي ثم علي ملعبه مع مستقبل وطن في الجولة الاخيرة.

اما نادي القناة فلدية حظوظ ضعيفه في الصعود للككتاز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة ويحتاج للفوز في مبارياته الثلاثه القادمه وهزيمة ثلاثي القمة زد والسكة ودجلة ليتساوي في النقاط مع زد المتصدر والصعود للككتازظ بفارق المواجهات المباشرة حيث فاز القناة على زد في الدور الاول 3/2 وتعادل معه فى الدور الثاني 2/2.

اما الصراع على البقاء في الدوري المحترفين فيشتعل بين فريق بتروجيت صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة و المصرية للاتصالات صاحب المركز السادس بـ 42 نقطة والعبور صاحب المركز السابع بـ42 نقطة والترسانة صاحب المركز الثامن برصيد 41 نقطة ومنتخب السويس حاصب المركز التاسع برصيد 40 نقطة وبورتو السويس صاحب المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

اما الصراع على المركز السادس فياتي بين فرق المصرية للاتصالات والعبور والترسانة ومنتخب السويس وبورتو السويس.

وكان الصراع على دوري القسم الثالث والرابع قد حسم حيث تاكد بقاء فرق الانتاج الحربي والشرقية للدخان ومستقبل وطن وكهرباء الاسماعيلية والنصر في القسك الثالث وهبوط الاعلاميين رسميا لدوري القسم الرابع.