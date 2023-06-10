انتهي منذ قليل الاجتماع الذي عقده نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد والذي جمع عدد من أندية دوري القسم الثاني والثالث لمناقشة شكل ونظام مسابقات اتحاد الكرة في الموسم المقبل.



أندية القسم الثاني والثالث ترفض دوري المحترفين في اجتماع الترسانة

رفضت الأندية التي وصل عددها الى اكثر من 30 نادي تعديل نظام المسابقات اعتبارا من الموسم القادم لمخالفته احكام نص المادة رقم 12 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم والذي صنف المسابقة لأربعة اقسام ولايوجد من بينهم القسم المستحدث (القسم الاول ب).كما يتعارض هذا القرار مع أحكام المواد ارقام 59 و 60و 61 الخاصة بروابط الأندية وأنه لا يجوز إصدار قرارات تخالف اللائحة.

وقررت الأندية مخاطبة اتحاد الكرة لعقد جمعية عمومية غير عادية لالغاء القرار الخاص بإقامة دوري المحترفين كونت مخالف للائحة النظام الأساسي ورفع دعوى لمركز التسوية والتحكيم لالغاء القرار هذا الى جانب طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب طارق السيد رئيس نادي الأوليمبي السابق وحجاب اخر موجه للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لفرض إقامة دوري المحترفين حيث سيلحق اضرار بمصالح الأندية.



ومن ابرز الأندية التي حضرت الاجتماع نامي الترسانة ونادي النصر ونادي منتخب السويس ونادي المريخ البورسعيدي ونادي الشرقية ونادي الزرقا ونامي بني سويف.



